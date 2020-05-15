День города в Новосибирске будет — вопрос только в сроках

Состоится ли празднование Дня города в традиционное последнее восресенье июня, пока неизвестно. Об этом сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Пока решения нет. Я думаю, что трудно сказать, состоится День города в обычных сроках, то есть в последние выходные июня. Все зависит от того, как будет складываться обстановка. Если не будет снят режим повышенной готовности на территории Новосибирской области, то, конечно же, сроки будут передвинуты. А так подготовка идет, речь только о сроках».