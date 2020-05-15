В Новосибирской области впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки больше количества заболевших

По данным оперативного штаба на утро 15 мая в Новосибирской области за сутки — еще 71 больной коронавирусной инфекцией, всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения. Умерли 2 женщины — одной было 68 лет, второй — 71 год.

В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ — 19 человек. В инфекционных стационарах Новосибирска — 1501 взрослых. В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую, 1 — в Куйбышевскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 74 ребенка.

Всего в регионе провели 69 170 тестов на коронавирус.