Новосибирские власти опровергли информацию об отмене тестов на коронавирус

В соцсетях и некоторых СМИ стала появляться информация о том, что в Новосибирской области якобы отменили тестирование на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медработникам. В оперативном штабе опровергли это и сообщили, что лабораторная диагностика на коронавирус в регионе продолжается и будет проводиться в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ и методическими рекомендациями. На сегодняшний день сделано 65 842 теста.