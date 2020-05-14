В Новосибирском зоопарке родились шесть красных волчат

Одна из самок красного волка родила шесть детенышей. В первое время, пока они были совсем маленькими, мать поостоянно находилась с ними, а отец семейства и остальные члены стаи оберегали ее и малышей. Сейчас волчата подросли, и ими занимаются не только родители — у красных волков большие дружные семьи, поэтому им хватает и нянек, и учителей.

В Новосибирском зоопарке красные волки впервые появились в 1990 году, а в 1992 на свет появились щенки — впервые в зоопарках России. В дикой природе они живут в горнолесных областях Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии и встречаются очень редко.

Ранее Новосибирский зоопарк попросил о помощи — мы рассказали, как можно его поддержать.

Фото: Е. Черненко