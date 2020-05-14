Кардиологический диспансер Новосибирской области будет принимать пациентов с COVID-19

Стационар областного кардиологического диспансера перепрофилировали — оборудовали пропусные шлюзы, развернули 130 коек и подготовили персонал. Принимать пациентов в больнице начнут 15 мая.

Сейчас с больными коронавирусом работают городская инфекционная больница №1, детская больница №3, больница №2, №11, №25, госпиталь ветеранов войн №2. Отделение на 20 коек для больных туберкулезом в сочетании с вирусной инфекцией развернуто в туберкулезной больнице. Принимать беременных с коронавирусом готовы роддома ЦКБ и областной больницы.