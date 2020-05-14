На утро 14 мая в Новосибирской области — 76 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, 51 человек выздоровел. Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения, из них 84 ребенка.

В отделениях реанимации сейчас находится 61 пациент, на ИВЛ — 13. Всего в инфекционных стационарах Новосибирска 1469 взрослых. В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую, 1 — в Куйбышевскую ЦРБ. В детской больнице №3 находится 81 ребенок.

Всего в регионе провели 65 842 теста на коронавирус.