За сутки в Новосибирске выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки выписали 66 пациентов — у них отрицательные контрольные тесты. С начала эпидемии в Новосибирской области выздоровели 404 человека.

13 мая выявили еще 74 заболевших COVID-19, сейчас общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1300, из них 80 детей. Всего в регионе сделано 62 933 теста на коронавирус.

В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ — 20 человек. В инфекционных стационарах Новосибирска 1472 взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом. В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 2 пациента — в Карасукскую, 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ, 1 в Ордынскую и 1 — в Коченевскую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 76 детей.