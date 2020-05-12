 #Всеможнодоставить: курьеры Crocus Flowers готовы привезти цветы в любую точку города 24 часа в сутки (бонус — у них классная акция!)

Вот что говорят сами Crocus Flowers: «Основное преимущество нашей службы доставки — круглосуточный режим работы: 24 часа в сутки курьеры Crocus Flowers готовы привезти цветы в любую точку города. Мы оперативно реагируем на запросы клиентов и можем, например, изменить адрес доставки, даже если заказ уже в пути.

Также сейчас действуют специальные предложения: при покупке букета стоимостью от двух тысяч рублей, доставка осуществляется бесплатно. В период пандемии мы ввели новую опцию «Скидка за фото»: выложив в историю Instagram фотографию букета от Crocus Flowers в течение двадцати четырех часов и отметив наш аккаунт @studiocrocus, клиент получает скидку десять процентов на следующий заказ».