Теперь общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1226.
55 новых заболевших и еще одна смерть: публикуем официальную статистику COVID-19 в Новосибирской области на 12 мая
Пациентке, умершей от коронавирусной пневмонии, было 64 года. В отделениях реанимации находятся сейчас находятся 55 пациентов, на ИВЛ — 17 человек. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска — 1431. В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ — 5 человек, 2 — в Сузунскую, 2 пациента — в Карасукскую и еще 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ.
В детской больнице №3 находятся 72 ребенка, включая детей с подтвержденным диагнозом.
Всего в регионе сделано 60 243 теста на коронавирус.
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