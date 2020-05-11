Период нерабочих дней в Российской Федерации завершается, но, по словам президента, опасность сохраняется, и нельзя допустить новой волны эпидемии. «У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. На предстоящем этапе нужно действовать еще более тонко, внимательно», — отметил Владимир Путин.

С 12 мая до полного завершения эпидемии, необходимо соблюдать общие санитарные требования и дополнительные меры предосторожности. Будет восстановлена работа базовых отраслей экономики: связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, строительство. Однако, в стране все еще будет действовать запрет на массовые мероприятия. Граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим повышенной безопасности. Президент обратился к ним лично: «Родные мои, понимаю, как вам нелегко быть дома. Нужно еще немного потерпеть. Режим ограничений сохраняется, потому что мы за вас переживаем». Главы регионов будут принимать решения о необходимых мерах с учетом обстановки.

Также Владимир Путин анонсировал введение целого ряда мер для поддержки бизнеса и населения. С 1 июня запускается кредитная программа поддержки занятости: один МРОТ на одного сотрудника. Кредит будет необходимо погасить к 1 апреля 2021 года. Ставка по кредиту составит 2%, все, что выше, субсидирует государство. Если занятость предприятия сохранится на 90% и выше, после истечения срока кредита сам кредит и проценты будут списаны за счет государства. Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам на шесть месяцев. Президент поручил не просто перенести платежи, а cписать их за второй квартал, за исключением НДС. Также Путин постановил вернуть самозанятым гражданам их налоги, уплаченные в 2019 году и предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТа.

Президент также пообещал повысить в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей, а выплаты по 5000 на ребенка в месяц смогут получать все семьи с детьми до 3 лет.