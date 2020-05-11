Губернатор объявил, что хотя возможности снять режим самоизоляции с 12 мая пока нет, власти приняли решение о нескольких послаблениях.



Теперь можно будет заниматься спортом, соблюдая безопасную дистанцию и гулять по двое, либо с членами своей семьи. Снова откроются продовольственные рынки, но пока — только на территории региона. С 12 мая разрешено посещать кладбища на всей территории области. Дистанционное обучение решено продлить до окончания текущего учебного года, детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.



Губернатор напомнил, что масочный режим продолжает действовать — ношение масок обязательно при посещении магазинов и общественного транспорта. Он также добавил, что считает госпитализацию бессимптомных больных оправданной: «Есть масса примеров, когда у человека, у которого нет симптомов, очень быстро развивается заболевание». Сейчас коэффициент заболеваемости на 100 тысяч жителей НСО — около 42, а смертность — 1,28%. Коечный фонд области пока используется на 38%. Травников прокомментировал: «62% коек свободно, но я пожелаю каждому новосибирцу не оказаться на этих свободных койках». Пустые, по его словам, сейчас используют для лечения пациентов с другими заболеваниями — например, для диагностики пневмонии и ОРВИ.



В конце брифинга губернатор заявил: «К сожалению, нам с этой новой инфекцией жить достаточно долго. Даже если в мае мы выйдем на плато, то потом еще несколько месяцев придется выходить, а там осенью возможна новая волна. Нам придется привыкать жить и работать в этих условиях».