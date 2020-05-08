Перчаточный режим и контроль перемещений: рассказываем, что сказал на пресс-конференции полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе.
11 мая — не конец: режим самоизоляции в регионах Сибири будет продлен
«Мы в состоянии роста количества выявляемых заболевших. Думаю, что во всех регионах самоизоляцию продлят, но в какой степени будут сохраняться ограничения, это будет решаться в каждом регионе местными властями», — сообщил Сергей Меняйло на пресс-конференции 8 мая. По его мнению, ни один российский регион, в том числе, Москва, еще не вышел на пиковые показатели по заболеваемости коронавирусом. Полпред сообщил, что послаблений в отношении массовых мероприятий пока не будет. Он предупредил, что в некоторых регионах, помимо масочного режима, могут ввести и перчаточный, и оба они могут из рекомендательных стать обязательными. Если потребуется, власти введут контроль за перемещениями граждан.
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