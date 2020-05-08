Новосибирский зоопарк попросил о помощи

В своих социальных сетях зоопарк обратился к жителям Новосибирска: «Сейчас все мы оказались в сложных обстоятельствах. Доход Новосибирского зоопарка в летнее время кормит животных весь год. Сейчас мы лишены этих средств. В такой ситуации для нас очень важна ваша помощь и поддержка. Спасибо всем, кто уже оказал нам помощь, для нас это действительно ощутимо».

Поддержать зоопарк можно двумя способами:

через опцию «Оказать Помощь» на официальном сайте. Пройдя по ссылке, можно перечислить любую денежную сумму.

приобрести фирменную продукцию Новосибирского зоопарка — вся прибыль от продаж пойдет на содержание животных.

Фото: Е. Черненко.