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Новосибирский зоопарк попросил о помощи

Рассказываем, как вы можете его поддержать!

В своих социальных сетях зоопарк обратился к жителям Новосибирска: «Сейчас все мы оказались в сложных обстоятельствах. Доход Новосибирского зоопарка в летнее время кормит животных весь год. Сейчас мы лишены этих средств. В такой ситуации для нас очень важна ваша помощь и поддержка. Спасибо всем, кто уже оказал нам помощь, для нас это действительно ощутимо».

Поддержать зоопарк можно двумя способами:

Фото: Е. Черненко.

Лидия Осинцева ,
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