Рассказываем, как вы можете его поддержать!
Новосибирский зоопарк попросил о помощи
В своих социальных сетях зоопарк обратился к жителям Новосибирска: «Сейчас все мы оказались в сложных обстоятельствах. Доход Новосибирского зоопарка в летнее время кормит животных весь год. Сейчас мы лишены этих средств. В такой ситуации для нас очень важна ваша помощь и поддержка. Спасибо всем, кто уже оказал нам помощь, для нас это действительно ощутимо».
Поддержать зоопарк можно двумя способами:
- через опцию «Оказать Помощь» на официальном сайте. Пройдя по ссылке, можно перечислить любую денежную сумму.
- приобрести фирменную продукцию Новосибирского зоопарка — вся прибыль от продаж пойдет на содержание животных.
Фото: Е. Черненко.
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