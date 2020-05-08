В Новосибирском метро курсирует поезд, посвященный ветеранам

В вагонах состава «Герои поколений!» можно рассмотреть снимки ветеранов с лучшими спортсменами региона, кадетами, детьми из сферы культуры и своими правнуками.

«Благодаря Великой Победе стали возможны победы наших детей сегодня. От всей нашей команды выражаю признательность за поддержку губернатору Новосибирской области Андрею Травникову», — поделился автор проекта, координатор федерального партийного проекта «Единая Россия» «Детский спорт» Александр Борматов.