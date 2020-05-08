Под каждым фото есть QR-коды — если их просканировать, можно посмотреть фильм с новосибирскими участниками Великой Отечественной войны.
В Новосибирском метро курсирует поезд, посвященный ветеранам
В вагонах состава «Герои поколений!» можно рассмотреть снимки ветеранов с лучшими спортсменами региона, кадетами, детьми из сферы культуры и своими правнуками.
«Благодаря Великой Победе стали возможны победы наших детей сегодня. От всей нашей команды выражаю признательность за поддержку губернатору Новосибирской области Андрею Травникову», — поделился автор проекта, координатор федерального партийного проекта «Единая Россия» «Детский спорт» Александр Борматов.
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