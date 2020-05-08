В Новосибирской области за сутки 73 новых пациента с COVID-19

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения COVID-19 — 949, включая 46 детей. Выздоровели 262 человека, 12 — скончались. Вчера из больницы выписали еще 22 пациента. В инфекционных стационарах Новосибирска остается 1211 больных. 4 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 51 568 тестов на коронавирус.