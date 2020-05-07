Для приема больных перепрофилированы корпуса инфекционного госпиталя на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12». В них провели новые коммуникации, каждая из 190 коек имеет точку доступа к кислороду. Штат полностью укомплектован и готов к работе. Сейчас в госпиталь привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания и бессимптомных больных.