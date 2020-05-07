Продуктовые магазины могут не обслуживать покупателей без масок

Он сообщил, что нормативно такое право магазинов прописано. Вчера несколько жителей города пожаловались, что им отказали в обслуживании на кассе в разных сетях, потому что они не надели защитные маски. При этом, вход в магазин не ограничивается, и не везде есть письменное напоминание о новых правилах, что и вызвало возмущение неудачливых покупателей.



С 27 апреля в Новосибирской области действует масочный режим. Маски нужно обязательно носить в общественном транспорте, магазинах и при посещении других объектов с массовым пребыванием людей.