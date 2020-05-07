День Победы в Новосибирске: рассказываем про все мероприятия праздника

8 мая ровно в 22.00 часа акция «Свеча Памяти» начнется в новом формате: каждый житель города может зажечь свечу на своем окне как дань памяти героям Великой Отечественной войны и принять участие в общегородской минуте молчания. В 21.20 на 49-ом канале к зрителям обратятся первые лица города и области, известные деятели культуры и спорта.



К празднику всем жителям города предложили самостоятельно или вместе с детьми разукрасить окно своего дома, сфотографировать и выложить в социальные сети с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Мы рассказали, как это сделать.



Мэрия Новосибирска создала уникальный электронный Монумент Славы. Любой посетитель сайта сможет отыскать фамилию своего родственника, расположенную на пилонах или внести предложение по внесению его имени в случае если его по какой-либо причине нет на Монументе. На сайте предусмотрена возможность подать заявку, после чего модератор музея ее рассмотрит, уточнив все возможное в архивах. Кроме того, в преддверии 9 мая, разработчики сайта добавили новую функцию — электронного возложения. Каждый желающий сможет виртуально возложить цветы к Монументу славы воинов-сибиряков.



В 19.00 эфир телемарафона прервется для трансляции «Минуты молчания», после которой будет предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего ветерана, и исполнить песню «День Победы» совместно с известными новосибирскими исполнителями, также находящимися на самоизоляции.



9 мая в 22.00 горожане в знак памяти выйдут на балконы и зажгут «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые и фонарики смартфонов. Все вместе споют «День Победы», чтобы почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу на праздничный салют.