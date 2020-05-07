67 заболевших и новая смерть: статистика по коронавирусу на утро 7 мая

За сутки выздоровели еще 56 пациентов с коронавирусом. Один пациент скончался — девушке было 29 лет.

В отделениях реанимации находятся 53 пациента, на ИВЛ — 25 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1118, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 48 810 тестов на коронавирус.