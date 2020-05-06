На утро 6 мая коронавирус подтвержден еще у 63 жителей Новосибирской области

Оперативный штаб сообщил, что COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 63 пациентов. Сейчас в отделениях реанимации находятся 44 пациента, на ИВЛ — 16 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 82 ребенка. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 889. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, по одному — в Маслянинискую и Карасукскую ЦРБ. За вчерашний день умерло еще 2 пациента.

Всего в регионе провели 46 507 тестов на коронавирус.