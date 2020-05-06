Еще 2 человека скончались от коронавируса в Новосибирске

Об этом сообщил оперативный штаб вечером 5 мая. Оба умерших за последние сутки — мужчины. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в Баганском и Каргатском районах области.

Еще 5 человек выздоровели — уже 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. 1843 человека находятся под медицинским наблюдением, 12 581 сняты с него.