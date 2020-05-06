Общее количество смертей в Новосибирской области достигло 11.
Еще 2 человека скончались от коронавируса в Новосибирске
Об этом сообщил оперативный штаб вечером 5 мая. Оба умерших за последние сутки — мужчины. Одному из них было 92 года, другому — 67 лет.
Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в Баганском и Каргатском районах области.
Еще 5 человек выздоровели — уже 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. 1843 человека находятся под медицинским наблюдением, 12 581 сняты с него.
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