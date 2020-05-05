Салют на 9 мая в Новосибирске будет, несмотря на коронавирус

Эпидемия внесла в празднование Дня Победы небольшие коррективы: «Салют будет, но при этом мы не организовываем никаких площадок, коллективного просмотра не будет. Набережная все так же будет закрыта, также будет закрыт Коммунальный (Октябрьский) мост. То есть доступ на него пешеходам будет закрыт», — рассказал Анатолий Локоть в телепередаче «Вести Live». Проезд по мосту на автомобиле будет открыт.