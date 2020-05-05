Статистика на 5 мая: коронавирус нашли еще у 65 жителей Новосибирской области

Среди общего количества пациентов 35 — дети. Сейчас в детской больнице №3 находится 72 ребенка. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в стационарах Новосибирска — 723. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 – в Сузунскую, по одному пациенту находятся в Карасукской и Маслянинской ЦРБ. 179 человек выздоровели, 9 – скончались.

Всего в регионе провели 43 787 тестов на коронавирус.