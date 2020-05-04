Чиновники проверят, как жители Новосибирска соблюдают масочный режим

Новосибирский оперативный штаб рассказал, что главной целью станут магазины и общественный транспорт. С 5 мая соотрудники Минпромторга будут проверять, как соблюдают масочный режим в торговых предприятиях, а Минстранс проследит, чтобы жители Новосибирска носили маски в метро и автобусах.

Согласно постановлению губернатора это обязательное требование во время поездок в общественном транспорте, при посещении магазинов и других мест массового скопления людей.