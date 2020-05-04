В Новосибирске появится девятая лаборатория по выявлению коронавируса

Об этом рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов. Сейчас в Новосибирской области работают восемь частных и государственных лабораторий, где делают тесты на выявление коронавирусной инфекции. Министр подчеркнул, что специалисты стараются максимально тестировать тех, кто имеет потенциальную возможность заразиться — тех, кто контактирует с больными. На сегодняшний день в регионе провели 41 406 тестов на COVID-19.