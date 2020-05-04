Официальная статистика: на 4 мая в Новосибирской области 61 новый заболевший коронавирусом и 2 новые смерти

Как сообщили в оперативном штабе 4 мая, скончались мужчина м женщина — им было 61 и 55 лет. 2 мая умерли еще двое мужчин, один из их — пожилой. Первые три дня майских праздников принесли 149 новых зараженных коронавирусом, утро понедельника — еще 61.



Таким образом, Общее количество зараженных COVID-19 в регионе достигло 681, из них 28 – дети. 150 человек выздоровели, 9 – скончались. Сейчас в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек.



Сейчас в инфекционных стационарах Новосибирска – 711 пациентов, в том числе, те, у кого диагноз подтвержден. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 – в Сузунскую, 1 – в Карасукскую и 1 пациент – в Маслянинскую ЦРБ. В детской больнице No3 находится 91 ребенок с подозрением на коронавирус.



Всего в регионе провели 41 406 тестов на COVID-19.