В Новосибирске скончался еще один пациент с коронавирусом

Пациенту было 73 года. 22 апреля его с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден лабораторно. В оперативном штабе сообщили, что у мужфины были сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония —ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз.

За последние сути было зарегистрировано 55 новых больных коронавирусом.