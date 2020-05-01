55 за сутки: оперативный штаб поделился статистикой по коронавирусу на 1 мая

За сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена еще у 55 человек. Сейчас в отделениях реанимации находятся 32 человека, из них 7 — на ИВЛ. 105 выздоровели и выписались, 4 скончались.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 649, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 3 — в Сузунскую.

В регионе проведено 36 423 теста на коронавирусную инфекцию.