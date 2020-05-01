Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом.
55 за сутки: оперативный штаб поделился статистикой по коронавирусу на 1 мая
За сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена еще у 55 человек. Сейчас в отделениях реанимации находятся 32 человека, из них 7 — на ИВЛ. 105 выздоровели и выписались, 4 скончались.
Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 649, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 2 человека — в Черепановскую ЦРБ, 3 — в Сузунскую.
В регионе проведено 36 423 теста на коронавирусную инфекцию.
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