На границе Новосибирской области установят КПП

Новосибирская область последовала примеру соседей — Алтая, Кузбасса и Томской области. Вчера губернатор подписал постановление, по которому на дорогах общего пользования установят контрольно-пропускные пункты.В них будут оформлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции, выдавать уведомления и предписания, а также «осуществлять информирование пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области».