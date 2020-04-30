Повышенная пожароопасность: рассказываем, что запретили делать в Новосибирской области на майские праздники

Во время пожароопасного режима, на который приходятся майские праздники, власти запретили посещать леса, готовить пищу на открытом огне и углях (в том числе, на мангалах), сжигать сухую траву и мусор. Все это нельзя делать на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в лесах, на землях лесного фонда и так далее.



Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, с начала пожароопасного сезона возникло 217 лесных пожаров — это выше прошлогоднего показателя за аналогичный период в девять раз. Виновниками пожаров в большинстве случаев являются местные жители, которые поджигают сухую траву – в результате огонь переходит с земель иных категорий на лес, а порой уничтожает дачные общества и населенные пункты.

Владимир Путин попросил всех максимально соблюдать самоизоляцию, несмотря на длинные майские праздники.