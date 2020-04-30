Выздоровело 15 пациентов.
В Новосибирской области 35 новых случаев коронавируса за сутки
По данным оперативного штаба на 11 утра 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 35 человек. Таким образом, общее количество заболевших достигло 471, из них 25 детей.
Сейчас в отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — 9 человек.
Вчера из инфекционных стационаров выписали 15 пациентов, у них отрицательные результаты контрольных тестов.
Всего в регионе проведено 33 087 тестов на коронавирусную инфекцию.
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