Нарушительница карантина сбежала из Москвы в Новосибирск

Женщина прилетела в Новосибирск из Москвы рано утром 28 апреля. По постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Но, не дождавшись окончания карантина, женщина решила вернуться на родину в Новосибирск. По прилету ее уже ждали сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.



На нарушительницу составили протокол, который направили в суд. Ей грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей и продолжение карантина.