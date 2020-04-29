В Новосибирском зоопарке родился маленький як 

Как рассказали в зоопарке, детеныш появился на свет 6 апреля 2020 года. У матери были тяжелые роды, поэтому малыша пришлось вскармливать искусственно. В зоопарке есть корова, и она – настоящая кормилица для малышей многих видов. Сотруднкии поят яка ее молоком из большой бутылки с соской. в Сейчас в сутки ему нужно около шести литров. Детеныш пока содержится отдельно от остальных яков, когда он подрастет, его вернут в семейную группу. Уже определен пол малыша: это самец, в ближайшее время ему выберут имя.