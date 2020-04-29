Когда закончится самоизоляция, и введут ли в Новосибирске электронные пропуска: рассказываем ключевое с пресс-конференции губернатора Травникова 29 апреля

Травников сообщил, что он полностью поддерживает решение президента Путина о необходимости продления режима самоизоляции, как минимум до окончания праздников. «Все решения на уровне Новосибирской области приняты. Мы не меняем набор мер, а просто продляем режим до конца 11 мая. Продлевается режим непосещения школ, работы дежурных групп, ограничивается деятельность ряда предприятий», — объяснил он.

Губернатор напомнил о введении в Новосибирске масочного режима и необходимости обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ. В регионе обнаружили 6 очагов коронавируса на предприятиях — заболело около 60 человек. Как пояснил Травников: «Были локальные вспышки в медицинских организациях. В производственных коллективах один заболевший заразил всю бригаду. Еще один случай — пригласили специалиста, который прилетел из Москвы, и он заразил всю бригаду. Мощность очагов в районе 10 человек». На вопрос, как он отреагировал на вчерашнее замечание главного санитарного врача, Травников ответил, что высокие темпы заболеваемости коронавирусом его беспокоят, и к любым замечаниям и рекомендациям, которые поступают из Москвы, местные власти относятся очень серьезно.

Губернатор сообщил, что надеется, что возможность для ослабления режима самоизоляции появится после 11 мая. Пока же администрация готовится к внедрению электронных пропусков — программа будет работать через Госуслуги.



Травников расскзал, что с начала следующей недели будет действовать особый противопожарный режим — и полиция, и природоохрана будет препятствовать выезду горожан на природу. О шашлыках в лесу на время придется забыть.



Правительство региона уже готовит пакет предложений по восстановлению экономики — их озвучат после 5 мая. Губернатор сообщил, что уже были одобрены две заявки на льготное кредитование от местных компаний. Кроме того, новосибирский бизнес получил кредит в 158 миллионов на выплату заработной платы сотрудникам, более тысячи человек получили временную работу. Травников пообещал, что федеральные гранты на сохранение рабочих мест новосибирским компаниям начнут выдавать с начала мая.