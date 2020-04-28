По словам Константина Хальзина, всех пациентов с коронавирусом можно поделить на три категории.
Масочный режим и новые цифры заразившихся медиков: что рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области
35% из них — бессимптомные, 25% — с внебольничными пневмониями, 45% — с симптомами ОРВИ.
Число заболевших коронавирусом медицинских работников выросло до 61, среди 9 новых 3 — вспомогательный персонал.
По поводу введенного масочного режима министр сказал, что, в первую очередь, это вопрос не правового поля, а обеспечения безопасности себя и окружающих, и одобрил решение губернатора.
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