Масочный режим и новые цифры заразившихся медиков: что рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области

35% из них — бессимптомные, 25% — с внебольничными пневмониями, 45% — с симптомами ОРВИ.

Число заболевших коронавирусом медицинских работников выросло до 61, среди 9 новых 3 — вспомогательный персонал.

По поводу введенного масочного режима министр сказал, что, в первую очередь, это вопрос не правового поля, а обеспечения безопасности себя и окружающих, и одобрил решение губернатора.