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Масочный режим и новые цифры заразившихся медиков: что рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области

По словам Константина Хальзина, всех пациентов с коронавирусом можно поделить на три категории.

35% из них — бессимптомные, 25% — с внебольничными пневмониями, 45% — с симптомами ОРВИ.

Число заболевших коронавирусом медицинских работников выросло до 61, среди 9 новых 3 — вспомогательный персонал.

По поводу введенного масочного режима министр сказал, что, в первую очередь, это вопрос не правового поля, а обеспечения безопасности себя и окружающих, и одобрил решение губернатора.

Лидия Осинцева ,
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