В Новосибирской области подтверждено рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

По его данным на 10 утра 28 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 60 пациентов с коронавирусной инфекцией. В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе 8 человек – на ИВЛ.

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 544, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека – в Черепановскую ЦРБ, 1 – в Сузунскую.

Всего в регионе проведено 27053 теста на коронавирусную инфекцию.