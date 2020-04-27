У 52 сотрудников медицинских организаций Новосибирской области обнаружили коронавирус

Всего тестирование прошли почти четыре тысячи сотрудников — врачи и немедицинский персонал. Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19. Как сообщили в министерстве, у 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно. Установлен круг контактировавших с инфицированными, включая пациентов, родственников и коллег.Они находятся под наблюдением, у всех взяты тесты на коронавирусную инфекцию, медицинские учреждения были тщательно продезинфицированы.

В министерстве призвали не бояться вызывать скорую помощь: «На станции скорой помощи зафиксирован один случай заражения фельдшера инфекционной бригады, после которого сотрудники скорой медицинской помощи, обслуживающие все вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ, дополнительно обеспечиваются респираторами и костюмами инфекциониста. Также инфицированы три сотрудника выездных бригад, не обслуживающие инфекционные вызовы, в том числе психиатрической бригады. Все остальные инфицированные – сотрудники диспетчерской службы 103, которые не контактируют с пациентами напрямую».