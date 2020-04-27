Муниципальная аптечная сеть Новосибирска получила новую партию масок

На совещании 27 апреля губернатор сообщил, что в Новосибирске вводится масочный режим. Накануне муниципальные аптеки получили партию в полтора миллиона штук. Стоимость одной маски — 32 рубля. На этой неделе ожидается еще одна поставка — пятьсот тысяч масок. Власти пообещали, что в будущем запас в аптечной сети будет пополнять по мере необходимости.