Масочный режим в Новосибирске и продление дистанционного обучения: что решили на оперативном совещании 27 апреля

Губернатор Андрей Травников поручил министру здравоохранения области подготовить распоряжение о введении обязательного масочного режима. Это означает, что маски нужно будет обязательно носить во время поездок в общественном транспорте при посещении магазинов, других объектов с массовым пребыванием людей.



Также на совещании приняли решение, что в школах, расположенных на территории Новосибирска, Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая.