Дети будут учиться дома до 15 мая.
Масочный режим в Новосибирске и продление дистанционного обучения: что решили на оперативном совещании 27 апреля
Губернатор Андрей Травников поручил министру здравоохранения области подготовить распоряжение о введении обязательного масочного режима. Это означает, что маски нужно будет обязательно носить во время поездок в общественном транспорте при посещении магазинов, других объектов с массовым пребыванием людей.
Также на совещании приняли решение, что в школах, расположенных на территории Новосибирска, Новосибирского района, ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерации, а также в школах крупных населенных пунктов численностью более 23 тысяч человек режим удаленного обучения будет продлен до 15 мая.
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