Данные оперативного штаба: в Новосибирской области 42 новых случая коронавируса

Эти данные предоставил оперативный штаб на утро 27 апреля. Всего в регионе на сегодня 347 случаев заражения COVID-19, среди них 17 детей. 34 пациента находятся в реанимации, 39 уже выписали.

В детскую больницу №3 госпитализировано 75 детей с подозрением на коронавирус, в это число входят и дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 522, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ. 1 — в Усть-Таркскую ЦРБ.