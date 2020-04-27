Министр здравоохранения Новосибирской области объяснил рост числа инфицированных коронавирусом

По словам Константина Хальзова, это результат увеличившегося количества проведенных тестов. За два последних дня 8 лабораторий региона обработали 3865 проб. «Мы тестируем весь круг контактов каждого нового пациента. Выявляем большое количество бессимптомных. Всех этих людей изолируем, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Делаем тесты их кругу контактов. Также стараемся обследовать как можно больше пациентов с симптомами ОРВИ», — объяснил Хальзов.



В пример министр привел пациентку из Черепановского района: после тестирования тех, кто с ней контактировал, коронавирус обнаружили еще у 11 человек. Сама женщина скончалась., но причиной смерти стали не осложнения после коронавирусной инфекции, а инфаркт миокарда. Напоминаем, что общее число умерших от коронавирусной пневмонии в Новосибирской области — 4.