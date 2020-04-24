В Новосибирской области сделали почти двадцать тысяч тестов на коронавирус

«На сегодня у нас 209 подтвержденных случаях, 41 из них зарегистрировано за последние стуки. Эта цифра говорит о результате проводимой в регионе работы по выявлению всех контактов, а также о том, что оптимально определяется круг возможного общения. Также стоит отметить, что за последнюю неделю мы видим все больше бессимптомных заболевших, либо с минимальными проявлениями ОРВИ», — сообщил Константин Хальзов.

Также министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал ситуацию, связанную с поликлиникой №22 в г. Новосибирске. Хальзов сообщил, что в поликлинике зафиксирован единичный случай заболевания среди медицинского персонала. Поликлиника работает в обычном режиме, проблем с организацией медицинской помощи нет. Каждому случаю заражения среди медперсонала уделяется особое внимание, проводятся все необходимые эпидрасследования, тестируется окружение.

Министр подчеркнул, что аппаратов ИВЛ хватает, кроме того, законтрактованы дополнительные.

По данным оперативного штаба на 10.00 24 апреля в Новосибирской области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией.