Фитнес и загар под запретом: рассказываем, кого оштрафовали за незаконную работу

Сумма штрафов на юридических лиц и граждан за нарушение самоизоляции в Новосибирске уже почти дошла до полутора миллионов рублей.
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Шестьсот тринадцать тысяч из этой суммы приходится на штрафы жителям города, которые находились в общественных местах вместо того, чтобы соблюдать предписанный им карантинный режим.
Полиция продолжает проверять и юридические лица. Рейды прошли в нескольких торговых центрах. В «Голден парк» в Калининском районе полиция обнаружила работающий фитнес-клуб Extreme Fitness, в ТЦ «Омега» Кировского района несколько женщин загорали в солярии. Административное дело завели против отдела в ТЦ «Роща», продававшего ножи, и магазина мебели в ТЦ «Маяк». Всем организациям грозят штрафы.
С горожанами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения, предписанных постановлением Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В настоящее время гражданам необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и др. Полиция составила более двухсот административных протоколов на самых ярых нарушителей. Штраф в подобных случаях может составлять от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
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