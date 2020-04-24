Фитнес и загар под запретом: рассказываем, кого оштрафовали за незаконную работу

Шестьсот тринадцать тысяч из этой суммы приходится на штрафы жителям города, которые находились в общественных местах вместо того, чтобы соблюдать предписанный им карантинный режим.

Полиция продолжает проверять и юридические лица. Рейды прошли в нескольких торговых центрах. В «Голден парк» в Калининском районе полиция обнаружила работающий фитнес-клуб Extreme Fitness, в ТЦ «Омега» Кировского района несколько женщин загорали в солярии. Административное дело завели против отдела в ТЦ «Роща», продававшего ножи, и магазина мебели в ТЦ «Маяк». Всем организациям грозят штрафы.

С горожанами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения, предписанных постановлением Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В настоящее время гражданам необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и др. Полиция составила более двухсот административных протоколов на самых ярых нарушителей. Штраф в подобных случаях может составлять от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.



