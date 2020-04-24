Новый рекорд: 24 апреля в Новосибирске зафиксирован 41 случай коронавируса

По данным оперативного штаба, ещ 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – из круга контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 выросло до 209, из них 8 детей. 24 человека выздоровели, 4 скончались. Всего госпитализировано 386 взрослых и 50 детей, сюда же входят пациенты с подтвержденным дигнозом. Всего в регионе проведено 19388 тестов на коронавирусную инфекцию.