Андрей Травников попросил жителей Новосибирска оставаться дома при первых признаках ОРВИ

Травников обратился к жителям Новосибирской области: «Понимаю, что сибиряки – люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период! При малейших признаках заболевания оставайтесь дома, предупредите своих работодателей, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом!».



Напомним, что, по заявлению медиков, характерные признаки коронавируса – сухой кашель и температура – появляются в ходе развития заболевания COVID-19. Начинаться оно может с насморка или боли в горле — с симптомов, свойственных также традиционным ОРВИ.

Губернатор сообщил, что заболевшим сделают тест. «Скорее всего, результаты будут отрицательными, все обойдется! Но, тем не менее, осторожность не помешает!», — заверил он.