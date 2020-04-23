Всем надеть маски: возможно, в Новосибирске их придется носить постоянно уже со следующей недели

Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. По его словам, новый режим могут ввести для безопасности и ради соблюдения профилактических мер в перио эпидемии коронавируса. Маски нужно будет обязятельно носить в местах общественного пользования и в транспорте.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, что из общего числа заболевших коронавирусом примерно 40 % болеют тяжелой формой пневмонии. Большая часть пациентов остается в стационарах города — это обусловлено тем, что, даже если человек чувствует себя хорошо, карантинные мероприятия проводятся в течение 14 дней. Человек должен быть выписан после двух отрицательных мазков на коронавирусную инфекцию.