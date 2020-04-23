Губернатор Травников пообещал разобраться с девушкой, которая не ушла на карантин после поездки в Таиланд

Во время интервью с губернатором показали сюжет, в котором девушка поделилась, что не уходила на карантин после возвращения из заграницы: «Я прилетела из Таиланда недавно, но не уходила на изоляцию. Сразу вышла на работу». Андрей Травников попросил ее адрес и сообщил, что нужно проверить эту информацию. Если сказаное девушкой окажется правдой, губернатор пообещал привлечь туристку к ответственности.