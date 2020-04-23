Плюс 17 зараженных: оперативный штаб поделился статистикой на утро 23 апреля

У остальных зараженных были контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно. Таким образом, количество случаев инфицирования COVID-19 в Новосибирске — 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 304, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.