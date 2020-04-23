Семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами.
Плюс 17 зараженных: оперативный штаб поделился статистикой на утро 23 апреля
У остальных зараженных были контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно. Таким образом, количество случаев инфицирования COVID-19 в Новосибирске — 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.
В детскую больницу №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус.
Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 304, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
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