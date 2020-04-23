Еще три пациента с коронавирусом выписаны из больницы в Новосибирске

Как сообщил вечером 22 апреля оперативный штаб, всего в области зарегистрирован 151 случай заражения COVID-19. 2098 все еще находятся под медицинским наблюдением, но 10416 – с наблюдения сняты.

Мониторят и ситуацию с ОРВИ и гриппом в регионе: за прошедшие сутки зарегистировано 1126 случаев. 35 человек пришлось госпитализировать.