В Новосибирске закроют парки из-за коронавируса

Пока запрет официально действует до 30 апреля. В самых популярных в городе парках появились предупреждения о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Перекроют и Михайловскую набережную — сейчас там каждые тридцать минут включаются оповещения с напоминанием о необходимости соблюдать принятые меры и избегать прогулок. Променад планируют закрыть уже на выходных.



